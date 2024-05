Post season, Serie A2 . Cantù inizia bene. Battuta Udine in gara 1

BASKET

La Pallacanestro Cantù si prende gara-1 della tesissima semifinale playoff del tabellone d’argento con la App Udine. Match punto a punto, nel finale la squadra di Cagnardi riesce a capitalizzare una maggiore presenza fisica, in difesa come a rimbalzo. Gara sull’ottovolante, come da attese, con Cantù a tentare una fuga chiave ad inizio quarto quarto, rintuzzata rapidamente dai friulani. Si decide negli ultimi cinque minuti di gara, con Moraschini a segnare in transizione il +5, e Caroti a colpire da 3 per il -2. I comaschi ci mettono la fisicità, Udine fatica a trovare il pitturato e concede tanto a rimbalzo, Moraschini a quarantaquattro secondi mette i due liberi del 64-59 che garantiscono il doppio possesso di vantaggio. Udine non molla con Alibegovic, poi i friulani decidono di non fare fallo, a pochi secondi ancora Moraschini non trova la tripla, ma la preghiera di Caroti parte di fatto prima di centrocampo. Domani sarà già tempo di gara-2, la buona notizia per Cantù è aver limitato a 12 punti Gaspardo, e ma resta il fattore Clark, guardia di Udine lasciata a riposo da Vertemati per un acciacco fisico. Credibile un suo rientro nella seconda sfida.

Alessandro Luigi Maggi