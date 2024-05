Prato, è Berti il nuovo ds. Manca soltanto l’ufficialità

Gianluca Berti sempre più vicino ai colori biancazzurri. Pare che il Prato abbia individuato il profilo giusto al quale affidare il ruolo direttore sportivo. Ieri sembra esserci stato un colloquio molto proficuo fra l’ex portiere professionista, con esperienze in serie A tra le altre con le maglie di Fiorentina (foto di archivio), Roma, Genoa, Sampdoria, Empoli, Palermo e Parma, e il presidente del Prato, Stefano Commini. L’accordo insomma potrebbe essere ormai solo una questione formale e si attende l’annuncio ufficiale da parte della società, magari con conferenza stampa di presentazione anche ai tifosi. Berti, dal canto suo, ritornerebbe dove aveva cominciato da giocatore: ha infatti esordito tra i professionisti nella stagione 1990 con la maglia del Prato, prima iniziare la sua brillante carriera, chiusa nel 2010 in serie D con la maglia del Montemurlo. Per Gianluca Berti, 57 anni, va annoverata anche un’ esperienza da direttore sportivo in serie C con la Carrarese, prima delle ultime due stagioni da direttore generale del Signa, nel campionato di Eccellenza.

Salvo sorprese non attese, quindi, sarà lui, insieme con il confermato coordinatore tecnico Claudio Sciannamè a costruire la squadra che anche nella prossima stagione si presenterà ai banchi di partenza del campionato di serie D. Molto probabile, quindi, che anche il tecnico Maurizio Ridolfi possa venire confermato subito dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo.

L.M.