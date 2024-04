Prima categoria. Ortolani: "Caldarola obbligato a vincere. Bella partita tra San Claudio e Vigor Montecosaro»

Mancano due giornate alla fine del campionato di Prima categoria e mai come in questo momento sono vietati passi falsi. L’allenatore Angelo Ortolani presenta questo turno.

Camerino-Urbis Salvia: "Il Camerino vuole chiudere bene, ma l’Urbis Salvia ha bisogno di punti: 1X".

Elite Tolentino-Cingolana San Francesco: "L’Elite dispone di due risultati su tre, ma attenzione alla Cingolana: X2".

Esanatoglia-Caldarola: "I locali sono retrocessi, per il Caldarola è la partita da sfruttare non potendo permettersi passi falsi per non correre il rischio di una retrocessione diretta: 2".

Montecosaro-Folgore Castelraimondo: "Sono le motivazioni spesso a fare la differenza: gli ospiti non hanno più nulla da chiedere alla stagione a differenza dei locali che devono mettersi al sicuro: 1".

Passatempese-Montemilone Pollenza: "Due squadre in corsa per qualcosa: i locali per i playoff e gli ospiti per la salvezza. Non credo che finirà in pareggio: 12".

Portorecanati-Falcor Pinturetta: "I locali non hanno più nulla da chiedere, la Falcor è in lotta per la salvezza e dovrebbe mettere a segno il blitz, ma non sarà facile: X".

San Claudio-Vigor Montecosaro: "È la partita più interessante: i locali vorrebbero tentare di acciuffare gli avversari al secondo posto: 1X".

Settempeda-Montecassiano: "La Settempeda vorrà chiudere in bellezza dopo la vittoria del campionato, magari la concentrazione non sarà al top: 1X".