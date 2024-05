C’è chi ha ormai raggiunto il proprio traguardo, chi non ce l’ha fatta e chi sta ancora lottando. Ecco perché l’ultima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, che prenderà il via alle 16 di domani, sarà comunque decisiva. Partendo dal girone A di Prima: se il CQS Pistoia è già salvo e può giocare senza la frenesia di dover far risultato ad ogni costo nella tana della Folgor Marlia, il Giovani Via Nova dovrà battere il Pescia già retrocesso per tenere alta la concentrazione in vista dei playout e il Tempio Chiazzano dovrà incrociare le dita ed espugnare il campo del Mulazzo per centrare gli spareggi-salvezza. Tutto deciso nel girone C, almeno per le due compagini della Piana: il Quarrata ha fallito l’accesso ai playoff ed affronterà in trasferta l’Albacarraia solo per mantenere l’attuale sesta piazza. In caso di sconfitta potrebbero tuttavia subire l’aggancio degli Amici Miei, che dopo un intero torneo passato a flirtare con la zona-retrocessione si sono salvati con un turno d’anticipo e vogliono concludere in scioltezza fra le mura amiche contro il CSL Prato Social Club.

Scendendo invece in Seconda Categoria e guardando il girone E, tutto pronto (o quasi) per la festa-promozione dell’Atletico Casini Spedalino: per festeggiare, alla capolista di basterà un solo punto sul terreno di gioco di un Chiesanuova che non ha ormai più nulla da chiedere al Cintolese. Così facendo, gli uomini di coach Marchiseppe respingerebbero anche un eventuale affermazione del Cintolese impegnato in un difficile confronto esterno con il coriaceo Montemurlo Jolly. Vuole tentare il salto via playoff anche la Montagna Pistoiese, che è chiamata però a sfruttare il fattore-campo per regolare l’Olimpia Quarrata. Anche perché in caso contrario la Virtus Montale, aggiudicandosi il derby con il Montale Pol,90 Antares, potrebbe approfittarne. Il Borgo a Buggiano salvo riceve un San Felice già condannato, mentre San Niccolò–Prato Nord, Pistoia Nord–La Querce e Galcianese–Montalbano Cecina completeranno il quadro.

Giovanni Fiorentino