Prima e seconda categoria. Lo Jolo scivola: stagione finita. Montemurlo cede, Prato nord spera

C’è chi festeggia, chi dovrà farsi passare la delusione al più presto per guardare altrove e chi può ancora sognare. Queste le sensazioni che gli spareggi svoltisi ieri hanno lasciate alle formazioni di Prato e provincia chiamate ancora a tenere duro. Partendo dal girone C di Prima Categoria, dove la corsa dello Jolo si è clamorosamente interrotta. La banda Diodato, alla luce dell’ottimo campionato chiuso al secondo posto in classifica, aveva a disposizione due risultati su tre per poter passare il turno contro il Ginestra Fiorentina. Sono invece stati i fiorentini a prevalere, vincendo 2-1: dopo aver visto sfumare la promozione diretta per mano del Cerbaia, Lupetti e compagni dovranno riprovarci il prossimo anno con la consapevolezza di essere un gruppo coeso e dal rendimento costante.

Non sono mancate le sorprese nemmeno in Seconda Categoria, in termini di playoff del girone E: il Jolly Montemurlo, grande favorito, è caduto fra le mura amiche al Nelli per mano della Montagna Pistoiese. I rivali si sono imposti per 2-1, vanificando la rete di Gianassi e il secondo posto con cui gli uomini di mister Rosi avevano chiuso la regular season. Se i montemurlesi dovranno pensare alla prossima annata, c’è il Prato Nord che può continuare a cullare il sogno: Lunardi (doppietta) e Dalla Porta hanno messo la firma sotto il 3-2 esterno contro il Cintolese, che vale l’approdo alla finalissima. Prato Nord – Montagna sarà dunque l’ultimo atto degli spareggi-promozione del girone, fissato per il prossimo fine settimana.

Nel medesimo raggruppamento c’erano anche i playout: La Querce ha vinto 2-1 ai supplementari, conquistando la permanenza in categoria. Per quanto riguarda il girone F, notte fonda per il Vernio che dopo lo 0-7 nell’ultimo turno di campionato ha subìto un altro pesante rovescio nei playout. Ad esultare è stato il Mezzana (6-0).

G.F.