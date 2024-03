Prima italiana dopo la Wierer. Vittozzi, festa completa: la coppa è sua

Un’altra azzurra sul tetto del mondo del biathlon: Lisa Vittozzi ha raggiunto Dorotea Wierer nell’olimpo della specialità, completando una rimonta incredibile che ieri le è valsa la conquista della Coppa del Mondo nella stagione in cui ha vinto anche il titolo mondiale della 15 chilometri.

Il sorpasso è arrivato sabato in Canada, a Canmore nell’inseguimento, quindi ieri alla sappadina è bastato il ventunesimo posto finale nella mass start, grazie all’ottavo posto della rivale norvegese Tandrevold. L’ultima gara è stata vinta dalla francese Lou Jeamonnot con un solo errore al tiro in 32’55″0 (0-0-0-1) davanti alla tedesca Janina Hettich (0-0-0-1, +11″9) e all’altra transalpina Gilonne Guigonnat, la Vittozzi ha sbagliato qualcosa di troppo ma è arrivata con la bandiera tricolore in mano, ventunesima a 1’54″6 ma con 1091 punti e 23 lunghezze di margine su Lou Jeanmonnot, e Tandrevold terza a 1044.

"E’ stata dura – ha detto la Vittozzi dopo la gara – ma alla fine ce l’ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento. Ho vissuto davvero sulle montagne russe del biathlon in questi anni, ma ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me stessa per essere stata capace di lottare per il mio sogno che è diventato realtà!".

La Vittozzi ha saputo superare anche gli attacchi di panico che in passato l’hanno bloccata, e ora può guardare con ottimismo all’altro suo sogno: vincere un’Olimpiade in casa.