Primavera, pari prezioso. Gialloblù indenni a Vercelli

pro vercelli

1

modena

1

PRO VERCELLI (4-3-3): Ghisleri; Ricotti, Gallina, Mouhmadou, Casazza; Rutigliano, Iaria (36’ st Pinetti), Bazzan; Cirillo (32’ st O. Sow), Marotta (32’ st Testa). A. Sow. All. Melchiori. MODENA (4-3-3): Leonardi; Gandolfi, Casani (22’ st Vicini), Ori, Olivieri; Waibl (1’ st Moratti), Teresi, Oliva (35’ st Zidouh); Barozzini (22’ st Lisanti), Brasili (29’ st Molara), Ghillani. All. Mandelli.

Arbitro: Cappai di Cagliari

Reti: 20’ pt Gallina, 10’ st Barozzini.

Ammoniti: Ori, Barozzini. Angoli: 6-4. Recupero: 3’ pt, 5’ st.

Il Modena Primavera impatta al Piola nella finale di andata contro una vivace Pro Vercelli, che ha reso la vita difficile alla truppa di Mandelli, alla quale ora basterà un pareggio nel match di ritorno di sabato prossimo a Savignano per staccare il biglietto per la promozione in Primavera 2. I giovani canarini, dopo una fase iniziale con un paio di ghiotte occasioni sprecate da Brasili e Olivieri (su quest’ultimo miracolo di Ghisleri), sono andati sotto alla prima vera occasione dei padroni di casa: su azione d’angolo, la difesa dimenticava il centrale vercellese Gallina che in perfetta solitudine impattava di testa battendo Leonardi. Il Modena provava a reagire ma andava a sbattere spesso contro la difesa dei padroni di casa, che agendo di rimessa andavano vicini al raddoppio con Asane Sow che colpiva il palo. In pieno recupero di primo tempo i canarini avevano una ghiotta occasione per il pareggio, ma Ghillani si faceva parare da Ghisleri un penalty concesso per un fallo su Gandolfi. Nella ripresa, dopo che il solito Asane Sow mancava il possibile 2 a 0 con una conclusione che usciva di un nulla, arrivava il pareggio del Modena con Barozzini, abile in un controllo volante nell’area vercellese, concluso con un sinistro sottomisura che batteva Ghisleri. L’ultima emozione la regalava il subentrato Zidouh all’83’, ma il suo colpo di testa era appena alto sulla trasversale.

Alessandro Bedoni