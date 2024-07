Primo trofeo dopo il rientro. Mamma Sussarello in trionfo a Biella

Il primo titolo internazionale FIP Rise messo in bacheca a poco più di trenta giorni dal rientro in campo dopo il lungo stop per maternità. Per Giulia Sussarello non poteva esserci scenario migliore. La giocatrice comasca ha ottenuto nel weekend uno dei risultati più importanti della carriera, conquistando in coppia con la latinense Emily Stellato il FIP Rise di Biella. Sussarello e Stellato - accreditate della testa di serie numero 1 nel tabellone - hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno dominato il torneo senza perdere alcun set nelle quattro gare disputate. In finale la coppia tricolore ha superato le spagnole Guimet (n.185 FIP) e Pozuelo (n.150) con un netto 6-2 6-4. "Un passetto alla volta Emily ed io stiamo tornando. Con la mia famiglia e mio figlio Andrea vicino è ancora più emozionante vincere. Un grazie speciale anche a tutto il mio staff", ha commentato Sussarello.

Con questa vittoria, unita a quella arrivata a fine maggio nel circuito italiano Slam By Mini in quello che era stato il torneo del rientro in campo, la 32enne comasca dimostra di aver ritrovato subito il giusto feeling con il padel nonostante la lunga pausa. Il titolo di Biella permette inoltre a Sussarello e Stellato di fare un piccolo salto nel ranking mondiale: la lombarda - best ranking al n.37 nel 2022- guadagna una posizione e sale al numero 84, mentre la laziale scala due posti fino al numero 70. Ora, quella che è considerata la migliore coppia tutta italiana, punta a giocare con costanza i grandi tornei frequentati dai migliori giocatori del mondo. La missione principale sarà provare a raggiungere i tanto agognati quarti di finale in un trofeo del Premier Padel. Solo nel 2023, infatti, Sussarello e la compagna si sono fermate ben sei volte agli ottavi. La rincorsa all’obiettivo partirà subito questa settimana nel P2 di Genova dove però Sussarello e Stellato dovranno guadagnarsi l’accesso al Main Draw partendo dai turni di qualificazione.