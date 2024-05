Programma. Oggi doppia seduta. Domenica libero

I biancorossi ieri si sono ritrovati a Pian di Massiano per sostenere una seduta al mattino. Il tecnico ha lavorato con tutto il gruppo ad eccezioni di Seghetti, non al meglio della condizione. Il programma della settimana proseguirà con un doppio allenamento in programma oggi, mentre sabato la squadra è stata convocata per una seduta unica al mattino. Il tecnico ha concesso al gruppo la domenica libera, la ripresa, nella settimana che porterà al primo appuntamento coi play off è prevista per lunedì pomeriggio. Martedì mattina, invece, ritrovo e partenza per Cascia, al pomeriggio la prima seduta in ritiro.