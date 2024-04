Promozione. Basta Maiorana al Lampo Meridien per mandare ko il Pieve Fosciana

Lampo Meridien

1

Pieve Fosciana

0

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Simi, D’Angelo, Mozzanti, Massaro, Del Sorbo, Di Vito (23’ st Dingozi), Aquilante (11’ st Fattorini), Pirone (23’ st Raffi), Maiorana, Chianese (47’ st Bonni). A disp. Tirabasso, Boghean, Taverna, Calandra, Del Fa. All. Magrini.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Cavani (32’ st Matteoni), Orsetti, Da Prato (28’ st Tardelli), Pietrazini, Lucchesi, Turri, Bonini (32’ st Giunta), Bertolli, Rocco. A disp. Velani, Turri, Orsetti, Pieroni. All. Cecchi.

Arbitro: Pouye di Pontedera.

Marcatore: 40’ Maiorana.

Ai Giardinetti di Lamporecchio la Lampo Meridien batte per 1-0 il Pieve Fosciana. La rete che decide la sfida viene segnata da Maiorana al 40’.

La squadra allenata da Magrini scende in campo con tanta voglia di fare bene e di vincere, per tenere in vita le piccole ma ancora vive speranze di poter andare ai playoff. Gli ospiti invece non hanno nulla da chiedere, visto che sono già retrocessi in Prima Categoria da diverso tempo. Si muove meglio la Lampo Meridien, che cerca con insistenza la via del gol, non riuscendola però a trovare. I giochi si sbloccano al 40’, quando Maiorana fa uno scambio in avanti con Pirone, e segna il gol, che permette alla Lampo Meridien di andare sull’1-0.

Nella ripresa la gara assume uno spartito diverso. La Lampo Meridien arretra il proprio baricentro, il Pieve Fosciana inizia a venir fuori giocando e si fa pericolosa dalle parti di Bartolozzi. Mister Magrini prova a dare la giusta scossa ai suoi, inserendo anche Dingozi e Raffi al posto di Di Vito e di Pirone. Il suo collega Cecchi risponde, mandando in campo Matteoni, Giunta e Tardelli per Cavani, Bonini e Da Prato. Nonostante il forcing finale esercitato dalla Pieve Fosciana, il risultato finale non cambia. Vince quindi la Lampo Meridien, che sale a quota 48 punti, e tiene ancora in vita una flebile speranza di andare a giocare i playoff. La squadra di Magrini potrebbe disputarli, se domenica prossima dovesse riuscire a battere il San Piero a Sieve, e se Real Cerretese, Lunigiana Pontremolese e Larcianese non dovessero vincere le gare che hanno in programma.

Simone Lo Iacono