Promozione. "Cerbaia, una debuttante con mille ambizioni»: il ds Maestrelli brinda al nuovo anno

Con l’ultima gara del 2024 che ha prodotto il pareggio casalingo contro l’Atletico Piombino, la matricola Cerbaia ha mantenuto il 5° posto nella classifica del girone B di Promozione. Un Cerbaia che in questa sua prima esperienza in questa categoria, mette in archivio un bilancio più che lusinghiero di questa prima parte della stagione, che in estate erano in pochi a prevederlo.

Nelle ultime tre gare la squadra del tecnico Francesco Sacconi ha raccolto cinque punti contro formazioni di buon livello, che gli hanno consentito di restare nella griglia dei play off. Ora, però, tutto diventa più difficile perché con la parentesi di mercato invernale, quasi tutte le avversarie si sono rinforzate.

Con la prossima ripresa delle ostilità a gennaio, questa matricola a che cosa mira?

"Per noi questo primo bilancio è più che positivo – afferma il direttore sportivo del Cerbaia, Maurizio Maestrelli – Abbiamo iniziato la stagione in una categoria nuova con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle cinque squadre. Siamo al 5° posto in classifica: c’è da ritenersi più che soddisfatti. Alla ripresa dei giochi, ripartiremo con la stessa motivazione espressa nelle gare di andata per arrivare prima possibile alla salvezza".

Il vero segreto di questo successo è da attribuire al gruppo storico?

"Direi di si. Ai 18 giocatori della passata stagione abbiamo aggiunto solo quattro nuovi elementi che l’allenatore Sacconi ha saputo integrare alla perfezione".

Quale il reparto che ha reso di più in questa prima parte del campionato?

"Tutti e tre i reparti sono stati all’altezza. Sottolineerei che a centrocampo i vari Vignozzi, Cei, Pecci, Abram, Bandelli e Diegoli, sono risultati dei veri pilastri". Ci sarà qualche novità di mercato? "Restiamo con gli stessi giocatori che abbiamo iniziato la stagione".

G. Puleri