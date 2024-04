Promozione: il Casalguidi riposa. Monsummano-Lampo. Derby da cuori forti

L’attenzione in Valdinievole per quanto riguarda la trentaduesima giornata del girone A di Promozione è tutta per il derby fra Intercomunale Monsummano e Lampo Meridien. Appuntamento fissato per domani alle 16 allo Strulli di Monsummano Terme. Per gli amaranto i giochi ormai sono fatti: la vittoria conseguita sul campo della Lunigiana Pontremolese nello scorso weekend ha infatti permesso ai ragazzi guidati da mister Matteoni di conquistare la salvezza matematica. Però tra i monsummesi c’è molta voglia di finire nel migliore dei modi questo campionato e non quindi da escludere che giochino una partita d’assalto, per regalare ai propri tifosi una prestazione da 100 e lode, ed una vittoria, che l’Intercomunale non conquista in casa dallo scorso 10 marzo, giorno in cui venne battuta per 2-1 l’Alleanza Giovanile di Dicomano. La Lampo Meridien però non arriverà a Monsummano, per fare sconti o regali. Mancano ben tre gare da disputare alla squadra di Lamporecchio ed i 45 punti fin qui conquistati lasciano aperte delle porte per cercare di agganciare la qualifcazione ai playoff. Quindi gli ospiti arriveranno a Monsummano per portare a casa l’intera posta in palio, che terrebbe aperto ogni discorso legato alla possibilità di giocare gli spareggi che permettono di andare in Eccellenza.

Spettatori interessati dal confronto di Monsummano sono Casalguidi e Larcianese. I gialloblù non andranno in campo in questo weekend, dovendo osservare un turno di riposo. Il Casalguidi sarebbe più che certo di andare ai playoff se Lampo Meridien e Larcianese non dovessero vincere le rispettive gare.

Capitolo Larcianese. Dopo il riposo osservato domenica scorsa, la squadra di Cerasa torna a giocare allo stadio Idilio Cei contro l’Alleanza Giovanile Dicomano. Obiettivo della squadra viola sarà quello di cercare di conquistare i tre punti in palio per rimanere agganciata al treno dei playoff. Una gara sulla carta abbastanza facile, considerato che la squadra avversaria è nella classifica generale terzultima, con l’acqua alla gole e alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Mister Cerasa avrà tutta la rosa a disposizione per affrontare l’Alleanza Giovanile All’andata la Larcianese perse due a zero in terra fiorentina. L’arbitro della partita sarà Lambardi della sezione di Piombino. Questo il resto del programma della trentaduesima giornata del girone A di Promozione: Luco–MalisetI Seano, Pietrasanta–Castelnuovo Garfagnana, Pieve Fosciana-Pontremolese, San Piero a Sieve–San Marco Avenza, Settimello–Real Cerretese, Viareggio–Viaccia.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini