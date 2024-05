Promozione: il programma e gli scenari dell’ultima giornata. Approdo ai playoff difficilissimo per Larcianese e Lampo Meridien

Si chiude la stagione regolare in Promozione. Nel girone A il programma delle squadre della provincia di Pistoia e della Valdinievole prevede le seguenti sfide: Viareggio-Casalguidi, Larcianese-San Marco Avenza, San Piero a Sieve-Lampo Meridien e Intercomunale Monsummano-Viaccia.

Argomenti caldi degli ultimi novanta minuti sono la lotta per il titolo e il quinto posto ancora in bilico per la partecipazione agli eventuali playoff. Il Viareggio capolista deve battere il Casalguidi già certo dei playoff per volare in Eccellenza e non dipendere dal risultato del Real Cerretese, impegnato sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano. In caso di vittoria del Real attenzione allo scenario per i playoff: la regola della forbice di almeno 10 punti (attualmente presente) fra secondo e quinto posto impedirebbe alla quinta classificata di disputare la post season. Il Real in questo caso salterebbe il primo turno e attenderebbe così la vincente di Pietrasanta-Casalguidi. Scenari per il momento. Sicuramente la Larcianese deve puntare a svolgere il suo compito prima di tutto, ovvero battere al Cei il San Marco Avenza. Poi dovrà guardare al risultato del Real Cerretese e della Lunigiana Pontremolese. In casa viola non potrà scendere in campo il difensore Matteo Foresta, uscito per infortunio muscolare domenica scorsa a Cerreto Guidi. Prima della gara verrà consegnata una targa ricordo all’ex capitano Nicola Pinto, che da questa stagione ha chiuso la carriera da calciatore, in particolare con la maglia della Larcianese è sceso in campo in ben quattrocentoventotto partite. Discorso identi a quello della Larcianese vale anche per la Lampo Meridien, di scena in Mugello contro il San Piero a Sieve. Per mentanese vive le speranze di potere recuperare il quinto posto ha l’obbligo di vincere e aspettare che dagli altri campi arrivi un incastro di risultati positivi. Ma le speranze sono proprio ridotte al minimo.

Capitolo finale per il Monsummano, che allo Strulli aspetta il Viaccia, già salvo e quintultimo in classifica. Gli amaranto cercano il poker di successi, per chiudere questa stagione con 50 punti.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini