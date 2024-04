Promozione. Il Viaccia batte anche il Pietrasanta. Il finale di stagione è spettacolare

Viaccia

3

Pietrasanta

1

VIACCIA: Oliva, Maiolino, Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Querci, Tomberli, Bastogi, Rozzi. A disp.: Biancalani, Martinelli, Piampiani, Sforzi, Medini, Wahabi, Batacchi, Fedele. All. Ambrosio.

PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Laucci, Ceciarini, Genovali, Ghelardoni, Szabo, Tragni, Mengali, Falorni, Salini. A disp.: Mariani, Biasci, Bonuccelli, Mancini, Pinelli, Rossi, Sereni, Vaselli, Tosi. All. Della Bona.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 39’, 43 e 67’ Tomberli, 87’ Mengali.

Il Viaccia bissa l’impresa e dopo aver fatto lo scalpo alla capolista Viareggio si ripete battendo per 3-1 anche il Pietrasanta e salendo a quota 38 punti nel girone A di Promozione, tranquillamente salvo.

Primo tempo con occasioni da entrambe le parti. Al 39’ il guizzo giusto da vero opportunista è di Tomberli, che porta in vantaggio i padroni di casa approfittando di uno svarione clamoroso in difesa del Pietrasanta e insaccando praticamente a porta vuota dopo una bella azione personale di Rozzi.

Sulle ali dell’entusiasmo è ancora Tomberli, gran mattatore del match, che prima dell’intervallo con un gran tiro al volo trova anche il raddoppio e manda il Viaccia negli spogliatoi avanti di due reti, con il Pietrasanta incredulo.

Nella ripresa ancora Tomberli fallisce il possibile 3-0 a tu per tu con Citti, ma pochi minuti dopo, in azione quasi fotocopia, trova la personale tripletta che mette in ghiaccio la partita al 67’. Solo all’ 87’ la formazione ospite beneficia di un calcio di rigore.

Dal dischetto Mengali si fa ipnotizzare da Oliva, ma la respinta torna sui piedi dell’attaccante ospite, che insacca il gol della bandiera per il Pietrasanta, inutile ai fini del risultato finale che premia il Viaccia.

Altra buona prova dei ragazzi di Ambrosio, che sembrano essersi destati dal torpore dopo un lungo periodi di crisi a metà stagione.

L.M.