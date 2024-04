Promozione. Intercomunale Monsummano a segno in Garfagnana. Perillo e Ferrara lasciano a mani vuote il Castelnuovo

CASTELNUOVO G.

1

Int. Monsummano

2

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Santelli, Bonaldi, Bartolomei (39’ st Baroncini), Biagioni, Bernardeschi (29’ st Giusti), Camaiani, Casci (35’ st Tersigni), Babboni (19’ st Filippelli), Grassi, Benedetti. A disp. Labozzetta, Bertoli, Cecilia, Pieroni. All. Pisciotta.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Covino, Perillo (38’ st Saquella), Moncini (40’ st Silvano), Citti, Agnorelli, Dal Porto (43’ st Malucchi), Dal Poggetto, Ferrara (40’ st Sordi), Vitiello, Mancino (26’ st Bertelli). A disp. Pecchia. All. Matteoni.

Arbitro: Castrignano di Pontedera.

Marcatori: 14’ Perillo, 30’ Camaiani, 32’ Ferrara.

Note: espulso al 14’ st Bonaldi, Ammoniti: Biagioni, Bartolomei, Dal Porto e Dal Poggetto.

Bel finale di campionato con tre vittorie consecutive per gli amaranto di Matteoni che hanno portato a casa tre punti anche dalla Garfagnana. Prosegue quindi il momento di forma del Monsummano che, a conti fatti, può averere qualche rimpianto per un risveglio tardivo in questa stagione. Senza quel ungo digiuno maturato soprattutto a marzo, adesso la situazione di classifica poteva essere ben diversa. Una vittoria meritata quella costruita dall’Intercomunale, anche se un po’ aiutata dalla buona sorte. Il riferimento è all’affrettata espulsione di Bonaldi e il gol di Ferrara partito in sospetto fuori gioco.

La cronaca. All’inizio subito pericoloso Ferrara in semirovesciata. Risponde Camaiani con un tiro sull’esterno della rete. Al 14’ gli amaranto passano con Perillo lasciato libero al limite dell’area, l’esterno difensivo del Monsummano trova la conclusione giusta che batte Papeschi. Al 19’ Camaiani colpisce la traversa e subito dopo Santelli prende il palo. Al 30’ Camaiani pareggia con un forte diagonale. Al 32’ il Monsummano si riporta in vantaggio con Ferrara che supera anche Papeschi in uscita. Il resto della partita registra il Castelnuovo all’attacco con Camaiani che colpisce un palo all’inizio della ripresa e il Monsummano pericoloso in contropiede con Mancino e Dal Poggetto.

Dino Magistrelli