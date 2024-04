Promozione Pontremolese all’esame San Piero: "Non possiamo concederci più distrazioni"

L’ultima della regular season sul campo amico del Lunezia contro il San Piero a Sieve è un ponte, da qualunque angolazione tu voglia vederlo. Può farti sbarcare alla seconda fase degli spareggi-promozione, in caso di una eventuale fermata, potrebbe scaraventare la Pontremolese fuori dell’area che qualcuno ha definito nobile dei playoff e al tempo stesso iniziare a preparare la nuova stagione. Sarà per questo che, sul ponte, Giorgio Chelotti allenatore dell’Azzurra, non ha ancora deciso che attrezzi portare e quale passo scegliere per attraversarlo. "Ripensando a tutto ciò che è successo , questo è il momento in cui dobbiamo necessariamente fare attenzione ad ogni minimo particolare". Il riferimento è presto spiegato: già costretto a rimodellare il volto della squadra per alcune defezioni legate a squalifiche, infortuni e di qualche elemento a corto di fiato, nella partita vinta in casa del Pieve Fosciana, il tecnico va incontro alla sfida contro i fiorentini affidandosi ad elementi in grado di offrire garanzie per reggere l’urto degli affondi della prima linea biancorossa.

Scelta di uomini, quelli veri come il tecnico ama definirli, a parte Chelotti si cala nel match a testa alta. Puntando dritto al risultato più grande. Sperando, però di capire se i suoi ragazzi riusciranno a dargli subito un altro segnale di vitalità dopo il meritato successo di domenica scorsa "Certo, se giochiamo come contro il Pieve Fosciana, abbiamo buone possibilità di vincere, anzi, giocando in quel modo possiamo battere chiunque. Ma se dovessimo avere lo stesso atteggiamento messo in visione contro il Monsummano, ci farebbero neri. Per questo motivo voglio aspettare fino all’ultimo per capire in che condizioni, soprattutto mentali, possiamo presentarci a questa partita e regolarmi di conseguenza sulle scelte da fare. Ad ogni modo – conclude il tecnico di Monti – noi in questi ultimi 180’ minuti dobbiamo passare all’incasso dei sei punti in palio, questi sono momenti dove non sono concessi calcoli". Mancheranno i lungo degenti Andrea Filippi, Parmigiani, D’Antongiovanni, Vignozzi e lo squalificato Gabrielli.

Probabile formazione: Cacchioli, Miceli, Verdi, Bernieri, Agolli, Scaldarella, Grasselli, Pezzoni, Bruzzi, Petracci, Vicari.