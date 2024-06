Promozione Pontremolese attiva sul mercato. Franzoni e Cucurnia alla corte di mister Verdi

Sul palco della Promozione è già derby tra Pontremolese e San Marco Avenza. L’Azzurra attraverso il lavoro in sotterranea portato avanti dal direttore dell’area tecnica Simone Lecchini, l’altra sera ha piazzato un doppio colpo di mercato. Il doppio rimbombo arriva direttamente da Avenza, il primo botto si chiama Luca Franzoni, 22 anni l’undici novembre prossimo, l’ex Primavera dello Spezia è reduce da un’ottima stagione con la casacca rossoblù, anche due gol all’attivo, uno di questi contro la Pontremolese. L’acquisizione, con tanto di stretta di mano, l’ufficialità scatterà nella prima settimana di luglio, dell’esterno difensivo consentirà a mister Verdi di fare affidamento su un prospetto già esperto della categoria nonostante la sua giovane età.

"Sono contentissimo di essere stato scelto dalla Pontremolese – le prime considerazioni di Franzoni –. Vado in un club ricco di una storia centenaria con la quale vorrei riuscire ad ottenere risultati importanti sia dal punto di vista della squadra che singolarmente, non vedo l’ora di iniziare la stagione per giocare in uno stadio bellissimo".

Il secondo colpo di mercato, ma non secondo per importanza, si chiama Gianmaria Cucurnia, ultime sei stagioni passati a dirigere le operazioni del centrocampo della San Marco. Per l’ex giovanili del Parma e dello Spezia, si tratta di un ritorno alla Pontremolese. "Innanzitutto, volevo ringraziare la San Marco Avenza per i 6 anni trascorsi insieme – le prime parole del neo azzurro –, squadra nel quale ho conosciuto tante persone incredibili, dai compagni di squadra, ai direttori, agli allenatori e a tutte le persone che lavoravano con noi, ma soprattutto i due presidenti Luca Bini e Samuele Calcagno, per avermi sempre fatto sentire importante e per avermi accompagnato in questo percorso. Sono felice e convinto della decisione fatta, a Pontremoli c’è una tifoseria importante che poche squadre possono vantare, inoltre il progetto è ambizioso e sicuramente ha influito quanto illustratomi dal ds Lecchini che, mi ha trasmesso il suo entusiasmo e il fatto di conoscere diversi giocatori come Cacchioli, Vicari, Grasselli e Vannucci ha sicuramente inciso sulla mia scelta. Con la testa sono già a Pontremoli per mettermi a disposizione dell’allenatore per provare a migliorare il quarto posto della passata stagione".

In casa della Pontremolese c’è aria di rinnovamento e in questi casi bisogna dire come sono cambiati i tempi nel giro di una sola settimana. Infatti, quando squillano, i telefonini di tanti giocatori, chi risponde spera che a chiamare sia il presidente degli azzurri Pier Giorgio Aprili o l’uomo – mercato Lecchini; o tutt’al più il procuratore che dice "è fatta".