Promozione Pontremolese fuori dai giochi. Laucci castiga gli ospiti, semifinale stregata

pietrasanta

1

pontremolese

0

PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Laucci, Ghelardoni, Genovali, Ceciarini, Szabo, Vaselli (94’ Biasci), Falorni (84’ Mancini), Tosi (84’ Pinelli), Tragni (78’ Bonuccelli).All. Della Bona.

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Menichetti, Seghi (84’ D’Antogiovanni), Filippi (84’ Gabrielli), Verdi, Vicari (61’ Pezzoni), Grasselli, Petracci (37’ Bresciani), Bruzzi, Simonelli (69’ Iaropoli). All.Chelotti.

Arbitro: Buonaventura di Prato.

Rete: 3’ Laucci.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Seghi, Ghelardoni, Verdi, Genovali e Bresciani.

PIETRASANTA – La pontremolese (nella foto) disputa una prova più che buona ma perde per 1-0 contro il pietrasanta che approda quindi in finale playoff contro la Cerretese. La formazione di Chelotti ha dimostrato di essersi ben ricompatta in queste ultime settimane, nulla a che vedere quindi con l’avversario dimesso che era sceso in campo al Comunale di Pietrasanta qualche settimana fa. La partita è stata avvincente. Al 1’ la Pontremolese sfiora il vantaggio, quando Miceli lanciato a rete dai venti metri calcia a giro, e la sfera sfiora la traversa. Il Pietrasanta risponde presente ed al 3’ quando una rasoiata velenosa di Laucci di sinistro dal limite beffa Cacchioli.

Le due squadre rispondono colpo sul colpo. Al 16’ Falorni in velocità si prepara bene il destro, ma la conclusione sfiora il palo. La Pontremolese è viva, ed al 23’ ci vuole un miracolo di Citti per salvare sul sinistro di Bruzzi. L’infortunio di Petracci in chiusura di tempo è una svolta negativa per la Pontremolese che perde peso in avanti. Da lì in avanti cambia un po’ la gara per gli ospiti, visto che Bruzzi si trova più isolato senza il suo gemello di attacco con cui dialogare. Tra l’altro fino a quel momento Petracci stava giocando anche assai bene tenendo impegnati sempre almeno due difensori. Nella ripresa il Pietrasanta potrebbe chiudere l’incontro. Un paio di volte Falorni ha la palla buona, come al 57’ quando incrocia di sinistro, ma Cacchioli compie una parata che vale quanto un gol, la sfera viene deviata sul palo. Tutto resta in bilico, al 65’ Bresciani pennella per a centro aerea ma Miceli non ce la fa a deviare in rete. Il gran caldo si fa sentire sulle gambe dei giocatori che nonostante tutto non mollano. Il punteggio resta fermo sul 1-0 per il Pietrasanta che va in finale al termine di una gara assai dura, e questo va a merito dei biancocelesti.

Andrea Bazzichi