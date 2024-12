Protagonista. Torrasi: "Anche stavolta ci è mancato qualcosa»

"Un grande peccato, volevamo dare continuità alla vittoria con l’Arezzo e non ci siamo riusciti, ci è mancato qualcosa come nel corso della stagione fino adesso. Cosa? Può essere cattiveria, personalità, tecnica, dipende spesso dagli episodi singoli. Siamo veramente rammaricati", così Emanuele Torrasi commenta il pari amaro sul campo del Sestri Levante ai microfoni di Umbria tv. "Siamo consapevoli di dover fare di più. Vincere porta fiducia ed entusiasmo, il peccato è quello. Dobbiamo restare compatti come gruppo e lavorare". Suo il gol che ha illuso a fine primo tempo. "Avendo la palla in certe letture si può arrivare un po’ più a ridosso della porta, stavolta mi è capitato, anche all’ultimo potevo fare una scelta più egoista e andare alla conclusione, perché alla fine quello che conta è il risultato. Peccato per come sia finita".