Protagonisti. Cisco: "Siamo una squadra forte. Aspettateci, arriveremo»

Lui e Mezzoni sono stati i protagonisti della rete del pareggio biancorosso contro il Gubbio. Ma al di là dell’episodio, Andrea Cisco si sta rivelando un rinforzo di grande qualità per il Perugia di Formisano. Una vera spina nel fianco degli avversari sulla fascia destra. L’esterno biancorosso è felice di esserci e questo è già un ottimo punto di partenza.

"Sono molto contento di essere qui, quando ti chiama una squadra come il Grifo non puoi dire di no – ha raccontato dopo la partita ai microfoni di Umbria Tv – . Spero di aiutare il Perugia a vincere più partite possibile. Siamo partiti così e così ma non guardiamo la classifica ora. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni, gli episodi purtroppo non ci sono girati a favore, come il palo di Ricci oggi. Ci teniamo questo punto e pensiamo già al Pescara".

Non solo gli episodi ma anche l’emergenza.

"Gli infortuni pesano. Quando hai fuori giocatori come Sylla, Montevago, Bartolomei la partita scorsa, sono assenze che pesano tanto anche se non cerchiamo alibi perché la squadra è molto forte. Siamo una squadra giovane e dovete aspettarci un attimo, arriveremo. Dateci un po’ di tempo".

A livello personale, Cisco racconta la sua condizione.

"Sto ritrovando la forma migliore – spiega – . Lo scorso anno ho trovato continuità i primi sei mesi, poi da gennaio in poi sono stato tanto fuori. Se io gioco bene vuol dire che mi arrivano i palloni e la squadra gira. Mi sta stretto il punto perché i tifosi meritavano la vittoria. Ci hanno aiutato e tifato. E adesso testa alla partita con il Pescara".