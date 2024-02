Qualificazioni a Euro 2025. Melli trascina l’Italia all’esordio. Turchia piegata, ora c’è l’Ungheria

Inizia col piede giusto la corsa dell’Italbasket per un posto agli Europei in programma nell’estate 2025 tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, nel primo impegno nel girone B, gli azzurri conquistano i primi punti superando 87-80 (24-24, 50-39, 68-56 i parziali) la Turchia di coach Ataman. A trascinare il quintetto del ct Pozzecco sono Melli (17 punti, nella foto), Tonut e Spissu (12 a testa punti), per un successo che rappresenta il modo migliore per approcciarsi alla trasferta a Szombathely contro l’Ungheria, domenica alle 18. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone. Assieme a Italia, Turchia e Ungheria è presente anche l’Islanda.

"Amo questi ragazzi, sono meravigliosi – ha detto Pozzecco a Sky nel post partita – la Turchia ci ha messo in difficoltà andando a segno con continuità anche nel finale, ma noi abbiamo saputo reagire. C’era voglia di passarsi la palla e di difendere. Bisogna giocare così, con il cuore e con lo spirito".