Quanti esoneri. Bisoli e gli altri: sono già sei le panchine saltate

Pierpaolo Bisoli è solo l’ultimo, in ordine cronologico, di una lista di ben 5 panchine già saltate, esclusa quella canarina. La settimana attuale è stata piuttosto calda, non solo per il club emiliano ma anche per un’altra squadra ora in lotta per salvare la categoria (manco a farlo apposta ex di Bisoli), ovvero il Sudtirol.

Gli altoatesini hanno salutato Federico Valente, fatale la sconfitta di misura a Cesena per lui e un ruolino di marcia con tre sconfitte nelle ultime quattro. Al suo posto arriva Marco Zaffaroni, reduce dal mancato miracolo sulla panchina della FeralpiSalò nel campionato scorso. A fine ottobre era toccato a Vincenzo Vivarini, ingaggiato dal Frosinone in estate dopo un lungo corteggiamento e, soprattutto, dopo il meraviglioso calcio proposto a Catanzaro. Una storia, però, mai nata. L’esperienza in ciociaria è stata nera per il tecnico (5 sconfitte, 3 pari e 1 vittoria) con annesso ultimo posto: panchina consegnata nelle mani di Leandro Greco. Ma il colpo di scena più sorprendente è avvenuto a Cittadella: per la prima volta in carriera, il direttore Marchetti ha esonerato un tecnico. Via Gorini, dentro l’ex Carrarese Dal Canto. Tra le big scontente, ecco la solita Sampdoria che dopo appena 4 giornate ha esonerato Andrea Pirlo per chiamare Andrea Sottil.

Quest’ultima ha cambiato in parte le sorti blucerchiate, non ancora eccitanti e quella panchina resta ancora in bilico nonostante il cambio. Per altro, Sottil si era dimesso dopo appena pochi giorni da allenatore della Salernitana a luglio, al suo posto arrivò Martusciello, attuale tecnico campano. Non ha funzionato la seconda stagione di Stroppa a Cremona, dopo aver raggiunto la finale playoff poi persa con il Venezia appena 5 mesi fa. L’avvio negativo ha obbligato il club lombardo a cambiare ed è arrivato l’ingaggio di Eugenio Corini, reduce a sua volta da una stagione a Palermo inconclusa per un esonero. Ultimo in ordine cronologico, come detto, l’esonero di Bisoli, arrivato a Modena lo scorso aprile. Al suo posto, per ora, Paolo Mandelli.

Alessandro Troncone