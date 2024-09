QUI milanello. Tegola per il Milan. Bennacer rischia uno stop di 4 mesi. Si rivede Morata

La settimana della verità per i rossoneri comincia con una pessima notizia: Fonseca rischia di perdere Bennacer per i prossimi quattro mesi. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’algerino: confermata una “lesione severa“ del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Tra una settimana il calciatore si sottoporrà a nuove visite specialistiche al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale, ma si teme uno stop lungo, con il rischio addirittura di rivederlo in campo a gennaio.

La buona notizia che arriva da Milanello riguarda il rientro in gruppo di Alvaro Morata (infortunatosi alla prima giornata contro il Torino). Difficilmente, tuttavia, lo spagnolo partirà titolare dopodomani, anche perchè lo si vuole preservare in vista delle sfide con Liverpool ed Inter della settimana prossima. In tal caso sarà Tammy Abraham a partire dal primo minuto. L’inglese sta bene e scalpita per il suo esordio a San Siro.

Un posto negli undici lo avranno sicuramente Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Il capitano degli USA ancora una volta ha trascinato la nazionale a stelle e strisce, segnando un gran gol di sinistro nell’amichevole contro l’Australia la notte scorsa, mentre il centrocampista olandese continua a mettersi in mostra a suon di gol e prestazioni di alto livello in maglia orange.

