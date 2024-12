Qui Pontedera. Menichini: "Dobbiamo fare punti a prescindere dall’avversario»

Il Pontedera vuole chiudere il girone di andata meno in sofferenza. Vuole scrollarsi di dosso una classifica pericolosa che oggi lo vedo dentro i play out. "Il Perugia nelle ultime 3 partite ha conquistato 7 punti, vuol sicuramente fare un bel campionato, ha cambiato allenatore (via Formisano, ecco Zauli dalla 12a giornata, ndr), per risalire la classifica. Per noi non cambia niente, perché per ogni partita dobbiamo trovare punti. Ogni situazione va sfruttata a nostro favore. Tabelle? Non ne faccio perché non ci si azzecca mai e perché questo girone ha confermato che non ci sono risultati scontati", ha spiegato il tecnico toscano Leonardo Menichini alla vigilia del confronto con i biancorossi.

I granata devono dimostrare di essersi scrollati di dosso la cinquina subita a Rimini, nell’ultimo turno di campionato.

"Abbiamo rivisto i filmati – riprende Menichini – e visto che abbiamo commesso degli errori. Invece dobbiamo essere più fisici, più concentrati, bisogna avere più fame e una determinazione maggiore. A Rimini dopo il vantaggio dei nostri avversari ci siamo sciolti, ci siamo disuniti, ma questo non deve accadere più. Per quello che è successo sono ancora arrabbiato".