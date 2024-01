Ranch, assaggio Mondiale. Vale accende la 100 km: "Pecco, Bez e Morbidelli: sarà un 2024 bellissimo»

Diciamolo tranquillamente: a poco più di un mese e mezzo dal via al Mondiale, la 100 km dei Campioni, è davvero una sorta di prologo alla stagione che verrà. Ok, al Ranch si corre _ per dirla con il padrone di casa, Rossi _, si accende il motore, soprattutto per divertirsi, fare festa e alla fine, brindare sul podio con birra e salsicce.

Poi però, tutti, ma proprio tutti, e la lista dei big è infinita, vanno a guardare chi ha fatto il tempo migliore, chi all’ Americana (la gara di ieri) è stato il più furbo e via dicendo. Gli inviti di Valentino? "Ci sono i più forti di ogni categoria, dalla MotoGp, all’Endurance, al Flat Track (la specialità ndr), alla Superbike…". Così ecco che a mettere il casco sono Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e con loro Acosta, Migno e Petrucci, Fabio Di Giannantonio. Tutti pronti, prontissimi a darsi battaglia e con l’obiettivo di mettersi alle spalle Super Vale. Rossi che ieri _ oggi la gara della 100km dei Campioni _, dopo aver presentato l’evento ai microfoni di Sky, ha fatto le carte anche al Mondiale 2024 che si accenderà a marzo con il Gp del Qatar.

"Sono sicuro che sarà un bellissimo 2024 – assicura Valentino –. I nostri piloti, ovvero quelli dell’Academy, avranno tutti moto molto competitive".

Difficile, insomma, dire e puntare il dito su chi potrà essere il padrone assoluto del prossimo Mondiale, ma Rossi snocciola volentieri i nomi dei suoi... ragazzi abbinandoli a moto e team che saranno al top nella prossima MotoGp-

"Pecco è il campione del Mondo ed è sulla Rossa – sottolinea Rossi –. Morbidelli sarà su una Ducati ufficiale, quella del team Pramac, Bez è con noi nel Vr46 e poi Marini che porterà una Honda Hrc".

Un 2024 di grande spettacolo, insomma, quello che Rossi prevede, mentre nella prima giorni della 100 km dei Campioni è risultato assente giustificato proprio Bagnaia. "Aveva un impegno – racconta Vale –, ma ha provato giovedì e andava ovviamente forte, quindi, domani (oggi ndr) sarà in bagarre anche lui".

Intanto fra i protagonisti di ieri spicca la coppia Morbidelli-Migno che si è battuta contro il duo dei fratelli, ovvero Rossi-Luca Marini. Bene anche la coppia Vietti-Bartolini con quest’ultimo vincitore dell’edizione 2023 (in coppia con Baldassarri).

E tornando al ’colore’ legato allevento della 100 km dei Campioni, dai social di Vale ecco spuntare il... menù del furgoncino dei panini che accompagna la gara. I panini più... originali? Il "Moana" e il "Rocco" (Siffredi). E che vinca il migliore.