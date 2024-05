Rappresentativa juniores. Test amichevole contro il San Donato

La Rappresentativa Juniores Figc-Lnd, ct Nicola Massai, scenderà in campo mercoledì per un test amichevole con la Juniores del San Donato Tavarnelle al Bozzi. I convocati. Portieri: Ciappelli Andrea (Firenze Ovest), Massellucci Filippo (Invicta Sauro). Difensori: Simonini Tommaso (Forte dei Marmi), Cionini Lorenzo (Cecina), De Pascalis Lorenzo (Lastrigiana), Hognogi Alessandro (Scandicci), Papucci Riccardo (Sestese), Pozzobon Giacomo (Cecina), Ronchi Tiago (Grassina), Seri Stefano (Sc Asta). Centrocampisti: Becagli Francesco (Lastrigiana), Bernardini Ettore (Foiano), Cintelli Elia (Montelupo), Cret Catalin Sebasti (Atl. Maremma), Mosconi Lapo (Affrico), Musteqja Riccardo (Larcianese), Palazzini Tommaso (Affrico). Attaccanti: Mazzeo Brando (Sestese), Ferretti Luca (Foiano), Fiorentino Andrea (Calenzano), Mariani Timothy (Perignano), Russo Richard Lucca (Affrico). La partita è in preparazione del 5° Memorial Fabio Bresci, torneo nazionale per le Rappresentative Regionali Juniores Under 19 dal 29 maggio al 2 giugno a Rignano, Rufina, Pelago e Pontassieve.