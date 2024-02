Girona, occasione Real per fare la storia nella Liga

Madrid, 9 febbraio – Un inedito scontro al vertice, probabilmente decisivo per la volata scudetto nella Liga spagnola. Il Real Madrid di Ancelotti, che pregusta l'arrivo in estate di Mbappé, domani, sabato, alle 18.30 riceve al Santiago Bernabeu il Girona superstar che ha scalato la Liga a suon di vittorie e una valanga di gol. E i catalani sono appena a -2 dai Galacticos, quindi con possibile sorpasso in caso di vittoria. La squadra di Michel, spinta dai gol di Dovbik, vuole aggiungere un'altra perla dopo il 4-2 al Barca, il 4-3 all'Atletico e il 5-1 al Siviglia. Sembra che i Blancos possano essere la prossima grande a finire nella rete di gioco dei catalani, che due stagioni fa giocavano nella seconda serie spagnola. Ma la consistenza del Real sembra indirizzare il pronostico. Deciderà l’infinita qualità del Real, con Bellingham, Vinicius e Kroos, o l’organizzazione di una squadra costruita alla perfezione, certamente con i fondi del City Football Group, ma con grandi idee e programmazione? Socio di minoranza è il Girona Football Group di Pere Guardiola, fratello di Pep. Lo stadio è il Montilivi, da 13mila posti. Il Girona è la favola di questa Liga. Giocatori come Tsygankov e Savio hanno visto moltiplicare il proprio valore. Stuani, uruguaiano ex Reggina, a 37 anni continua a segnare e sognare ed è la bandiera del club. Il Barca, che a fine stagione saluterà Xavi ed è a -10 dalla vetta, in questa settimana ha un impegno facile col Granada. Il Siviglia sempre più in crisi riceve l'Atletico che deve difendere il quarto posto dall'Athletic, che gioca in casa del fanalino di coda Almeria.