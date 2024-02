Renna vince il mondiale a Lanzarote: "Ero ultimo, ho rischiato tutto"

Medaglia d’oro per Nicolò Renna ai Mondiali della classe velica iQFOiL in corso di svolgimento a Lanzarote (Spagna). Il trentino classe 2001 ha chiuso davanti al polacco Pawel Tarnowski (argento) sia l’olandese Luuc Van Opzeeland (bronzo) la Medal Series dopo aver trionfato anche in Semifinale e aver dato ottimi segnali nei round preliminari. Per l’azzurro si chiude così una settimana di alto livello, che l’ha visto esprimersi al meglio con la nuova tavola da windsurf che verrà utilizzata alle Olimpiadi di Parigi 2024. La competizione iridata di Lanzarote assegnava pass per maschi e femmine ma l’Italia aveva già centrato gli obiettivi, tra gli uomini proprio con Renna che nell’estate 2023 aveva ottenuto il bronzo ai Mondiali in Olanda.

Il titolo di campione del Mondo conquistato in Spagna si aggiunge così a quello continentale. Nella prova finale, l’atleta nato a Rovereto si è preso i rischi giusti riuscendo così a sbaragliare la concorrenza: "La mia strategia ha pagato, sono al settimo cielo – ha commentato Renna al termine della gara – quando ad un certo punto della prova finale ero ultimo, mi son detto di provare a rischiare e per questo sono contento."