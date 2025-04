Resco Reggello conquista la Promozione: trionfo nel campionato di Prima Categoria

Il sogno inseguito da quattro campionati, alla fine si è avverato. La Resco Reggello torna a far parte della Promozione. Dopo la certezza di aver conquisto in largo anticipo la promozione sul Barberino Tavarnelle, allo stadio Comunale di Reggello erano in tanti i tifosi presenti all’ultima gara per fare festa alla squadra del tecnico Federico Mori, la regina del girone "E" di Prima Categoria. Una Resco Reggello, che oltre alla vittoria del campionato, vanta altri record a conferma della bravura della squadra del presidente Alessandro Reni. Punti 68, 2 sconfitte, 13 gol subiti, 34 punti conquistati in trasferta e per finire, 30 sono le giornate di fila in testa alla classifica; dati inconfutabili che nessuno avrà da dire. Tutto facile, tutto scontato?

Niente affatto. E’ stato un campionato bellissimo, combattuto fino a quando il Reggello non si è scrollato di dosso gli avversari come il Barberino Tavarnelle, l’Ideal Club Incisa, l’Audace Galluzzo, il Gambassi; tutti tecnicamente ben attrezzati che grande spirito battagliero hanno reso affascinante questo bellissimo campionato di Prima Categoria. L’uomo delle stelle del Reggello è Federico Mori che con tanto lavoro ha saputo guidare una squadra che in precedenza dopo averla accarezzata più volte, stavolta ha centrato l’obiettivo. Cosa si prova a dominare un campionato? "E’ una grossa soddisfazione, un trionfo di un grande gruppo – puntualizza Mori – che ha dimostrato tanto attaccamento alla società. Questa felicità è di tutti, godiamocela".

La rosa 2024-25. Portieri: Poggi, Campagnano. Difensori: Ermini, Francia, Rialti, Piantini, Marra, Falsini, Rigacci, Pantiferi. Centrocampisti: Sottili, Tozzi, Gjata, Peri, Giachi, Poggesi, Bevicini, Ferretti. Attaccanti: Focardi, Renzi, Vestri, Violi, Tonielli. Direttore sportivo Mercatelli, vice allenatore Dilaghi, allenatore portieri Monini, massaggiatore Vietti, accompagnatori: Guidoni e Giunti.

Giovanni Puleri