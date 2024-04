Richiamate mister Castori: il tecnico attuale ha fallito

Richiamare subito Fabrizio Castori. Mister Carrera ha fallito ed è giusto che nelle ultime quattro giornate di questo fallimentare campionato di Serie B, sia il tecnico di San Severino a guidare il peggior Ascoli di sempre. Qualunque cosa accadrà da qui alla fine. Una squadra è senza attributi, senza qualità, senza corsa, senza tecnica, ma almeno la grinta, la cattiveria agonistica e la determinazione non dovrebbero mancare mai. E invece niente. Dire che contro il Modena i bianconeri abbiano dato, tutto significa prendere in giro se stessi. Rigore a parte, non c’è stato un tiro in porta ma neanche un’idea di gioco, una sovrapposizione, un triangolo. Neanche un intervento vigoroso tanto che l’unico cartellino è arrivato a fine match per Masini. Che dire poi dei cambi: tutti ruolo per ruolo, senza coraggio, senza idee.