Rossi infinito: Misano show. Vince e fa festa con Pecco

Rossi c’è. Altro che se c’è. E soprattutto Valentino vince anche sulle quattro ruote. A casa sua, a Misano, esattamente come nel 2023 nel Gt Challenge e questa volta sotto la bandiera a scacchi del Wec, il Mondiale Gt. Vittoria in gara -1, ma protagonista e podio anche in gara -2, nella notturna di Misano. La Bmw di Rossi e Maxime, dopo un’ottima partenza, ha chiuso in terza posizione, regalando ancora emozioni e abbracci ai box. Il doppio podio sembra il prologo migliore per il debutto di Vale alla 24 Ore di Le Mans. Alla festa ha partecipato anche un gruppetto dei ragazzi della sua Academy. Bagnaia, Morbidelli, Bezzecchi e Vietti, subito dopo il podio, si sono presentati al box di Rossi per stappare lo spumante e celebrare la prodezza del loro... prof (foto da instagram vr46ridersacademyofficial).

E Rossi si è goduto la festa, sottolineando che rispetto alla vittoria dello scorso anno "questa volta è stato tutto molto più difficile perchè ho dovuto difendermi". E in effetti la gara è stata resa spettacolare anche dai tentativi di rimonta e sorpasso alla Bmw numero 46, firmati da Charles Weerts, con un Valentino attento a chiudere traiettorie e bravo ad allungare nei punti veloci. Terza la Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey condotta da Vermeulen-Altoè.