Rossi iscritto al test per i ’rookie’. Un debuttante di nome Valentino "Studio per la 24 Ore di Le Mans»

Ma chi è quel ragazzino lì? Eppure... eppure si chiama Valentino Rossi e se gli guardi la carta d’identità, c’è scritto che proprio un ragazzino non è: gli anni sono 44.

Eppure, quel Valentino, numero uno al mondo nel motociclismo e che anche in auto, Europeo endurance, non se la cava affatto male, domenica andrà a indossare i panni di un rookie. Sì, di un debuttante, di uno che si presenta per la prima volta su un palcoscenico (nel caso su una pista, quella del Bahrain) per imparare, scoprire e tentare la strada già occupata da qualche campione.

E nel caso di Rossi, l’avventura da rookie, domenica, avrà un valore assolutamente straordinario: gareggiare nel Wec e ottenere il nulla osta per realizzare un sogno. Il suo sogno: partecipare alla 24 Ore di Le Mans.

"Sono felice, molto felice – dice baby... Vale – di provare la LMP2 per la prima volta. E’ un’opportunità che mi arriva dal team WRT, perchè poi abbiamo in programma di testare la Bmw Hypercar e...". "Sono curioso di capire il mio potenziale", ha aggiunto Rossi che verosimilmente, dopo il test in Bahrain, potrà prendere la decisione se tentare il volo nella 24 Ore di Le Mans.

"Non vedo l’ora di essere in Bahrain", ha rilanciato quel ragazzino di un Rossi. La LMP2 sarà, come detto, quella del team Wrt che poi è la squadra con cui Valentino ha corso il Gt World Challenge Europa. Il compagno di equipaggio di Valentino sarà il francese, Charles Weerts.

Riccardo Galli