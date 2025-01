Rossi continua nel Wec: “Puntiamo al podio a Le Mans”

Bologna, 14 gennaio 2025 – Valentino Rossi continua la sua carriera tra le quattro ruote e per il 2025 ha scelto di concentrarsi sul mondiale Wec. Il Dottore proseguirà la sua collaborazione con il Team WRT a bordo della BMW e prenderà parte alle otto gare del calendario iridato, con massima attenzione sulla 24 ore di Le Mans. La decisione è arrivata ufficialmente e per Rossi si staglia una annata verso il Wec piuttosto che verso il Gt World Challenge, dove probabilmente disputerà solo le due gare di Monza e Misano, con la 24 ore di Spa possibile terza prova nella sua personale agenda.

Rossi: “Vogliamo il podio a Le Mans”

La prima annata nel mondiale è stata soddisfacente per Rossi, con due podi totali, ma nel 2025 la squadra vuole fare ancora meglio e soprattutto c'è l'ambizione di conquistare una top 3 a Le Mans, gara che l'anno scorso riservò delusione data l'uscita di Al Harthy durante la notte. Cambierà un componente della squadra a bordo della BMW, infatti al posto del partente Maxime Martin, che andrà in Mercedes, è arrivato Kelvin Van der Linde. Line up dunque competitiva, con la conferma come pilota bronze di Al Harthy e l'intenzione di racimolare quanti più podi possibili. La decisione di continuare nella classe LMGT3 è stata ampiamente condivisa tra Rossi il capo della struttura del team Vincent Vosse, con l'obiettivo di conquistare un podio alla 24 ore di Le Mans: "Sono molto contento di continuare nel Wec – le parole di Rossi – L'anno scorso, al debutto, è stata una stagione positiva con due podi conquistati e abbiamo disputato tante belle gare. Ora vogliamo essere ancora più forti e veloci". Nel campionato Wec Rossi affronterà circuiti su cui ha già gareggiato in moto come Losail, Imola, Austin e Sakhir, a cui si aggiungeranno i mostri sacri di Spa Francorchamps, San Paolo, Fuji e ovviamente Le Mans, dove a metà giugno si terrà la 24 ore: "Lavoreremo duramente per migliorare le prestazioni ed essere competitivi in ogni gara, è fantastico gareggiare sui circuiti sensazionali e che conosco bene dalla moto. Anche per questo sono contento di correre nel Wec". Poi, come detto, c'è il sogno Le Mans. Nel 2024 Vale Rossi fece due ottimi stint, ma Al Harthy andò incontro al ritiro durante la notte e le possibilità di podio svanirono. Ci riproverà nel 2025: "Le Mans è ovviamente la più importante, l'anno scorso siamo stati sfortunati, ma lotteremo per il podio nel 2025", la carica del Dottore. Il campionato parte il 2 marzo a Losail, mentre l'unica tappa italiana a Imola sarà in scena il 21 aprile. E chissà che in futuro Rossi non possa ritagliarsi una seconda parte di carriera con i prototipi, avendo già testato l'anno scorso le LMP2. Ci sarà tempo per pensarci, prima la GT3 con il sogno di un podio storico a Le Mans.