Rotellistica. Campionato Aics. Carluccio seconda a Misano Adriatico

Titoli italiani e podi nazionali per le ragazze della Rotellistica Apuana che a Misano Adriatico, nel riminese, hanno partecipato alla tappa "Filippini dell’Acqua", del campionato Aics, un appuntamento che per molti atleti anticipa il campionato italiano. Per la società carrarese si sono distinte le atlete della specialità "solo dance". Secondo posto per Virginia Carluccio (classe 1997, nella foto) che però perde una posizione nella classifica generale dove era prima.

Virginia proviene dagli esercizi liberi e obbligatori dove ha conquistato molti podi regionali FISR e UISP negli anni dal 2013al 2017 per poi conquistare un titolo nazionale negli esercizi obbligatori (UISP) e un vicetitolo nazionale in combinata nella Fisr. Dopo una discreta pausa dalle piste, Virginia si rimette in gioco in una nuova specialità, la "Solo Dance", che nel frattempo trova ampio spazio nella Rotellistica Apuana e subito sale sui podi.

A Misano brava anche Asia De Stefano che con un terzo posto allunga la collezione di titoli. Entrambe gareggiano nella categoria nazionale senior. Risultati eccellenti in vista dei campionati Italiani.

ma.mu.