Rugbista della nazionale inglese arrestato a Maiorca: bloccato da 8 agenti

Maiorca, 29 aprile 2024 – Si parla di una violenta lite, con lancio di sedie e bottiglie. E addirittura otto agenti per bloccare il rugbista Billy Vunipola, 31enne 'colosso’ (1,88 per 126 chili) nativo di Sydney da genitori tongani ma che gioca nella nazionale inglese (75 presenze dal 2013 a oggi). Il giocatore è stato arrestato dopo essere venuto alle mani con dei dipendenti in un pub dell'isola di Maiorca.

L'accaduto è dello scorso fine settimana, ma la polizia locale ne ha dato notizia solo oggi specificando che "la persona in questione è stato rilasciato dopo essere stato denunciato”. Su X, invece, Vunipola ha sostenuto che “sono rimasto coinvolto in uno spiacevole incidente mentre stavo uscendo da un pub, ma non c'è stata violenza, né lancio di bottiglie e sedie”.

A questo punto il giocatore dei London Saracens ha aggiunto di aver pagato una multa di 240 euro e di stare ripartendo per il Regno Unito. Ma la stampa locale sostiene che per bloccarlo c'è voluto l'uso per due volte di un taser, e che per immobilizzarlo e portarlo via, come mostra un video, c'è voluto l'intervento di otto persone.

Le immagini fanno vedere che poi Vunipola viene caricato, assieme a un altro uomo anche lui arrestato, su un Van della polizia, che lo avrebbe trasportato, sempre secondo fonti locali, all'ospedale Son Espases per sedazione e contenzione.

Venerdì scorso, prima di partire per le Baleari, Billy Vunipola era sceso in campo, subentrando a partita in corso, con i Saracens nella sfida di campionato inglese contro il Bath.