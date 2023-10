Rugby, l’Italia riparte: Gonzalo Quesada è il nuovo ct

Roma, 31 ottobre 2023 – L’ennesima marcia della Nazionale italiana di rugby alla ricerca del salto di qualità è cominciata. Punto di partenza per provare a risalire la scala di valori tra le squadre Tier 1 (ovvero quelle dell’élite) il nuovo allenatore: Gonzalo Quesada. Dopo tre neozelandesi, un sudafricano, due francesi (per rimanere negli anni 2000) ecco sulla panchina azzurra un argentino.

Nessuna sorpresa, infatti era stato ingaggiato da tempo, anche se la sua ufficializzazione è stata sancita solo martedì a Roma. Sudamericano di nascita e formazione (38 partite con i Pumas tra il 1996 e il 2003 con tanto di quarto di finale nella RWC 1999), Quesada ha maturato la sua esperienza principalmente in Francia: Narbonne, Bezier, Stade Francais, Pau, Toulon da giocatore; Racing Parigi, Stade Francais e Biarritz da allenatore. Ha anche allenato i Jaguares argentini nel Super Rugby e fatto parte dello staff sia della Nazionale francese (secondo posto nella RWC 2011), sia di quella argentina.

Un latino estemporaneo e giramondo? Non proprio. Soprattutto per quel che riguarda metodo di lavoro e approccio ai problemi, viene considerato, e la cosa non gli dispiace, un tecnico di stile anglosassone. Chi lo conosce bene, ad esempio l’ex ct della Francia, Lievremont non ha avuto esitazioni inquadrarlo così: “Analitico, lucido, molto attento all’organizzazione”. Lui, Spedy Gonzalo, questo il soprannome di quando giocava con la maglia n.10, ha in ogni caso sintetizzato: “Nel prossimo futuro del rugby azzurro nessuna rivoluzione, ma soprattutto un grande affinamento in ogni singolo settore, a partire dallo staff”.