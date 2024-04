Rugby. L’Acea batte Colleferro. E ora vede la salvezza

L’Acea Rugby Perugia è sempre più vicina alla salvezza. La squadra biancorossa batte tra le mura amiche Colleferro, 45-35, e si porta a quota 28 punti in classifica, che valgono il terzultimo posto davanti a Benevento e Arechi, ferme a quota 26. Domenica, proprio in casa dei salernitani, Caruso e compagni potranno centrare l’agognato obiettivo di rimanere in B. Servirà vincere lo scontro diretto, ma l’Acea delle ultime settimane è una squadra che dà maggiori garanzie, sotto l’aspetto della prestazione e del risultato. Ciò che è successo anche contro Colleferro: gara di sostanza e applicazione, vinta in rimonta, nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso con il vantaggio dei laziali. All’Acea servirà una vittoria per evitare i play-out, in caso di ko, dovrà sperare in un passo falso del Benevento, in casa della Capitolina.