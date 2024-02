Rugby Sei Nazioni, l’Italia studia gli avversari. Poi il match con l’Irlanda. Formazioni e orari

Dublino, 9 febbraio 2024 – La secondo giornata del Torneo delle 6 Nazioni si apre con l’Italia a “spiare” in TV i futuri avversari dato che giocherà solo domenica a Dublino contro l’Irlanda. Ad aprire domani i giochi Scozia-Francia, ore 15.15, a cui seguirà alle 17.45. Inghilterra-Galles. Il primo incontro servirà per chiarire l’esatto valore della Scozia, che sabato scorso ha inizialmente sotterrato a Cardiff 0 a 27 i padroni di casa per poi farsi quasi rimontare 26 a 27. Sarà anche utile per capire se i Galletti sono in crisi e quanto. Informazione quest’ultima molto significativa tenuto conto che la Francia incrocerà l’Italia già il prossimo 25 febbraio. Dati utili ad illuminare il futuro degli Azzurri arriveranno anche dal big match di Twickenham, specie in relazione al valore del Galles dato per morto, ma autore di un secondo tempo contro la Scozia di terribile efficacia.

Di chi si conosce già il valore è l’Irlanda che l’Italia affronterà domenica all’Aviva Stadium alle 16. Hanno travolto la Francia a Parigi e sono secondi nel ranking Mondiale. Per l’ Italia un impegno ultra-severo complicato da una infermeria che anziché svuotarsi si è ulteriormente riempita. Risultano infatti ko due terze linee titolari: Negri e Lorenzo Cannone. Una complicazione in più per il tecnico Quesada costretto a rimescolare le carte contro una squadra bravissima a punire debolezze e ingenuità degli avversari. Il tecnico argentino ha inserito come terze linee ala Zuliani e Izekor dall’inizio, sposando poi a numero 8 Lamaro. Di positivo da segnalare il recupero di Capuozzo che giocherà estremo al posto di Allan pronto comunque a subentrare. Altre variazioni? Varney titolare come mediano di mischia al posto di Garbisi jr. e l’inserimento in panchina dell’avanti Ross Vincent (esordiente) e del n. 9 Page Relo.

Le formazioni.

Irlanda : Keenan, Nash, Henshaw, McCloskey, Lowe, Crowley, Casey, Conan, Doris, Baird, Ryan, McCarthy, Bealham, Sheehan, Porter. Ct. Farrell.

Italia : Capuozzo, Pani, Brex, Menoncello, Ioane, P.Garbisi, Varney, Lamaro, Zuliani, Izekor, Ruzza, N.Cannone, Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. Ct Quesada.