Salto con l’asta. Lightfoot vola altissimo. Primo 6 metri del 2024

In attesa dell’esordio di Armand Duplantis nel World Indoor Tour Gold, ecco il primo 6 metri della nuova stagione. La firma è dello statunitense 24enne KC Lightfoot, che ha superato la misura per la seconda volta in carriera al coperto, a Maryville. Quarto ai Giochi di Tokyo e ai Trials della scorsa stagione, Lightfoot detiene il primato americano della specialità grazie al 6,07 di Nashville. La contro-copertina del weekend indoor va alla sprinter di Santa Lucia Julien Alfred, che nel Martin Luther King Invitational di Albuquerque è sfrecciata nei 200 in 22.28, quindicesima prestazione assoluta al coperto, dove il primato del mondo è ancora nele mani di Merlene Ottey (21.93, Lievin 1993).