Samb, l’ultimo atto di un brutto campionato

La Samb prova a rincorrere almeno il terzo posto attualmente occupato dall’Avezzano. Non sarà facile, perché domenica i rossoblù affronteranno una Vigor Senigallia che si gioca all’accesso ai playoff assieme al Roma City. Entrambe le squadre sono infatti ferme a quota quarantasette punti, ma il Roma City ha una gara altrettanto complicata visto che sarà impegnato con il Vastogirardi, in piena corsa per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. La Vigor, dopo l’exploit della scorsa stagione, quando chiuse al secondo posto, ha confermato il valore del suo progetto mantenendo un buon passo anche in questa stagione 2023/2024: all’andata, la squadra senigalliese ha anche vinto per 3 a 1 in casa della Samb, sancendo il periodo di crisi dei rossoblù di Lauro prima della sosta natalizia, dopo la quale i rivieraschi sembrarono tornare ai loro livelli. In quell’occasione, gli uomini di Lauro dominarono il match, colpendo due pali, per poi calare d’intensità e subire tre reti per altrettante disattenzioni. Sopra la Samb, al momento, c’è l’Avezzano, che dovrà vedersela contro il Sora. I laziali non hanno nulla da chiedere al campionato: la salvezza è nel cassetto ma c’è una certa rivalità tra i due club e un solo un punto divide la squadra di Mancinelli dagli abruzzesi. Certo è difficile immaginare uno scatto d’orgoglio di una Samb che non vince da due mesi e nelle ultime sette gare ha perso quattro volte e pareggiato in solo tre occasioni. L’involuzione è evidente da tempo, e di sicuro è stato decisivo l’avvicendamento Lauro-Antonioli-Lauro, quando in tre partite si persero altrettante occasioni per riagganciare e persino superare la capolista Campobasso. Quel periodo ha sancito l’addio ai sogni di gloria della Samb e non è difficile immaginare che la delusione abbia acuito le differenze di vedute all’interno dello spogliatoio, differenze che sono naturali e senza conseguenze quando i risultati arrivano. La vittoria con la Vigor Senigallia, però, sarebbe importante non solo per dare un segnale alla piazza, ma anche per poter giocare in casa la prima partita dei playoff che si terrà il 12 maggio. Inoltre, se la Samb dovesse riprendersi il terzo posto a discapito dell’Avezzano, avrebbe a disposizione due risultati su tre per passare il turno. La speranza è quella di arrivare fino in fondo ai playoff, e magari di vincerli per sognare un ripescaggio in Serie C che, ad oggi, sembra oggettivamente molto difficile.

p.c.