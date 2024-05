San Donato senza stimoli. Il pareggio è di rigore

San Donato Tavarnelle

1

V. Sansepolcro

1

SAN DONATO TAVARNELLE: (3-4-2-1) Campinotti; Nobile, Chiti, Frosali; Marianelli, Papalini, Di Blasio (83’ Mazzolli), Bellini (70’ Oitana); Barazzetta (65’ Calonaci), Seghi (57’ Bocci); Neri (88’Gianneschi). All.: Brachi

VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO: (4-1-3-2) Distasio; Mezzasoma, Borgo (89’Del Siena), Della Spoletina (75’ Ligi), Fremura; Gorini; Brizzi (63’ Grassi), Pauselli (55’ Piermarini), Fracassini ; Pasquali, Ferri Marini (49’ Orlandi). All.: Catacchini

Arbitro: Aronne di Roma 1

Marcatori: 43’ Neri (rig), 81’ Borgo

Note: ammoniti Marianelli, Pauselli, Borgo, Orlandi, Del Siena, angoli 1-8

TAVARNELLE – Ultima di campionato al Pianigiani con pareggio privo di emozioni quello visto ieri tra San Donato Tavarnelle, (in divisa vintage gialloblù) salvo con una giornata di anticipo, e un Sansepolcro (bianconero) che è retrocesso. Se si esclude una punizione da 25 metri al 4’ di Ferri Marini, deviata in tuffo da Campinotti, il primo tempo è scorso via sui binari della mediocrità con errori, anche grossolani, da entrambe le parti. Tuttavia il San Donato Tavarnelle va in gol con un rigore realizzato al 43’ da Neri: cross dalla sinistra di Barazzetta, mani in area di Brizzi e l’arbitro assegna il penalty.

Nella ripresa il Sansepolcro si presenta in campo con un briciolo di determinazione in più e vuoi anche una serie di cambi con conseguente cambiamento di modulo per ritrovarsi con un 3-3-1-3. Al 51’ tiro di Della Spoletina in area di rigore, la difesa del San Donato Tavarnelle si salva. Al 55’ punizione di Gorini per gli ospiti, Campinotti controlla il pallone spegnersi sul fondo. Al 63’ un rimpallo favorisce Neri ne nasce un contropiede che Gorini riusce a sventare con un gran recupero. Al 68’ ci prova Fracassini ma la sua conclusione dal limite si si stampa sulla traversa. Sulla ripartenza del San Donato Tavarnelle, Bellini lascia partire un tiro cross che sfiora la parte alta della traversa. Il Sansepolcro spinge e al 78’ Grassi in area di rigore spara centrale e Campinotti respinge con i pugni. Poi arriva il pareggio. È l’81’: Borgo di testa impatta un traversone dalla sinistra e insacca. Scosso, reagisce il San Donato Tavarnelle ma all’83’ Neri, servito di tacco da Oitana, trova l’opposizione di Distasio. Qualche altra azione arrembante del Sansepolcro non ha fortuna e la partita finisce in parità con il triste verdetto per gli aretini.