Sansepolcro-Pietralunghese: Derby Cruciale in Eccellenza Umbra Senza Valori

Un derby inedito, quello di oggi allo stadio Martinelli, per il Sansepolcro nella penultima di andata dell’Eccellenza umbra. Per la prima volta, infatti, i bianconeri affrontano in una gara di campionato la Pietralunghese, matricola di lusso del torneo e con ambizioni piuttosto dichiarate, come dimostra anche la posizione di classifica, che vede il Sansepolcro al diretto inseguimento del trio di testa Cannara-Sansepolcro-Narnese con quattro lunghezze di ritardo.

Ciò vuol dire, quindi, che i 90 minuti odierni sono soprattutto un crocevia di stagione per entrambe le squadre, con quella biturgense che si trascina appresso l’amaro in bocca per la ghiotta opportunità sprecata sette giorni fa al Buitoni, quando si è fatta rimontare due reti dall’Olympia Thyrus.

Per Armillei c’è anche una tegola pesante: l’assenza di bomber Valori che, a causa di problemi al ginocchio, non è nemmeno nella lista dei convocati, al contrario di Pasquali, di nuovo disponibile dopo lo stop per lo stesso motivo. Ci sono anche Tersini, uscito anzitempo domenica scorsa per una contrattura e Adreani, che però ieri accusava qualche linea di febbre.

Un ex di turno mancherà per squalifica fra i padroni di casa: è il centrocampista Locchi, fra gli artefici due anni fa della promozione del Sansepolcro in D, categoria nella quale ha poi anche esordito, mentre un altro fresco ex e sempre pedina del reparto centrale, ovvero Pauselli, è appena arrivato dalla Baldaccio Bruni Anghiari; dall’altra parte c’è poi Quadroni, lo scorso anno nell’organico che ha conquistato il posto in Eccellenza.

Tutto passa dalla scelta di chi sarà il sostituto di Valori e se riproporre o meno il robusto trio di centrocampo Bruschi-Gorini-Brizzi con Mariangioli confermato in porta.