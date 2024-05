Santangiolese ritrova il derby con la Vadese dopo la salvezza

La Santangiolese ha salutato, nella prestigiosa cornice dell’hotel Santa Chiara, la stagione sportiva 2023-24 che ha visto il Club mantenere la Seconda categoria, un traguardo importante sancito con la vittoria nello spareggio playout in trasferta in quel di Pian di Rose (1-2) grazie ai gol di Litti e Agostini (foto in alto con mister Martinelli). Una serata sportiva nel segno dell’amicizia, dei festeggiamenti per la salvezza e per programmare il futuro. Presenti anche il sindaco di Sant’Angelo in Vado Stefano Parri e l’assessore allo sport, il presidente Bravi ha rimarcato il percorso sportivo del sodalizio e ha ringraziato per l’ottimo lavoro l’allenatore Dario Martinelli che dopo 7 anni ha deciso di lasciare la guida tecnica della squadra augurando allo stesso crescenti fortune sportive. Ora la dirigenza si orienterà su un nuovo mister di categoria e assieme al lui cercherà di allestire una squadra per la prossima stagione che vedrà lo storico derby con la blasonata Vadese. Tra gli obiettivi principali c’è il raggiungimento di una salvezza tranquilla, per fare questo si punta alla conferma di gran parte della rosa, ad iniziare dai tanti giovani che sono appetiti anche da società di categorie superiori, tra questi: Agostini, Litti, Scaglioni, Traversa e Carloni (in prestito dalla Falco Acqualagna). Come innesti si pensa ad un forte centrale difensivo, a un centrocampista centrale e a un attaccante esterno.

am. pi.