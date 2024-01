Sara Hector si prende il gigante di Jasna, Brignone cade. Rottura del crociato per la slovacca. Fede out. Vlhova: stagione finita

Sara Hector si prende il gigante di Jasna e la quinta vittoria in carriera. Brignone? Stecca e cade dopo poche porte. A rendere più nera la giornata, c’è l’infortunio di Petra Vlhova. La caduta le ha provocato la rottura del crociato: stagione finita. La svedese senza rivali sul tracciato slovacco, ha fermato il cronometro sul 2’17”80, a ben 1”52 dalla leader della Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin che deve accontentarsi, così, “soltanto” del podio numero 149 in carriera. Terza piazza per la neozelandese Alice Robinson (2”71).

Giornata da dimenticare per le azzurre, a cominciare da Federica Brignone, che ha inaugurato la gara e dopo appena quattro porte è finita sulla neve, fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo è toccato a Petra Vlhova, caduta e trasportata in ospedale per gli esami medici. Giornata complicata anche per Marta Bassino, giunta al traguardo della prima manche con un forte distacco che non le ha consentito di qualificarsi. Fuori pure Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e la debuttante Ambra Pomarè, uscita dopo il primo intermedio. Migliore delle azzurre, a fine gara, è stata Elisa Platino (+6”73) che con il quindicesimo posto conquista il suo miglior risultato in carriera. Oggi, a Jasna è in programma uno slalom, con partenza alle 9.30 (Rai 2).