Sbagliato tutto, verdetto giusto. Ma il Picchio non muore mai

"Ovunque ti seguirem, ovunque ti sosterrem…". Cosa? Non è bastato un pareggio a Palermo per evitare la retrocessione? Bisognava attendere dodici partite per giudicare una squadra che era palesemente inadeguata dai primi secondi delle amichevoli estive? Diciamocelo francamente, mai caduta in basso sul campo è stata più meritata, legittima, quasi cercata, tecnicamente e a livello di gestione. Trovateci un motivo per cui l’Ascoli sarebbe dovuto restare in B più di Bari, Ternana o Spezia. Non c’è. E per questo, perché tutti i Piceni lo hanno capito, hanno alzato la sciarpa, cantato a squarciagola e hanno dimostrato che le società di calcio si posseggono, le squadre di calcio si amano. Attenzione, però: perché le società di calcio talvolta spariscono. Le squadre di calcio, quelle, non muoiono mai…