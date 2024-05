"Scenari incerti per il mercato MotoGP: chi affiancherà Bagnaia nella Ducati Factory?"

Pista (oggi le libere) e mercato. Sarà un weekend caldo quello del Gp di Barcellona. E oltre alla lotta per i punti – pesantissimi – in chiave mondiale fra Bagnaia, Martin e Marquez, bisognerà tenere le antenne dritte sulle operazioni in vista del 2025. Soprattutto sul nome di chi (l’annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana al Mugello) affiancherà Pecco sulla Desmo del team Ducati Factory.

I candidati sono tre (Marquez, Martin e Bastianini) e per tutti, oltre alla chance Ducati, sono più che mai vive le opportunutà di un passaggio in Aprilia o Ktm. Aprilia che, con l’annuncio fatto proprio ieri da Aleix Espargaro ("sono emozionato è il mio ultimo Gp a Barcellona, perché a fine 2024 vado in pensione"), potrebbe decidere di puntare forte su Bastianini o addirittura Martin, nel caso, quest’ultimo dovesse non affiancare Pecco e salutare il team Pramac.

Ri.Ga.