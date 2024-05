Scherma a Hong Kong: tre podi nel fioretto. Grande Italia in Coppa

E’ trionfo azzurro con Guillaume Bianchi nella tappa di Coppa del mondo di fioretto a Hong Kong. Il 26enne fiorettista delle Fiamme Gialle si è aggiudicato la prova dopo aver sconfitto in finale per 15 a 10 il giapponese Takahiro Shikine. Per Bianchi, già qualificato per le Olimpiadi di Parigi, si tratta del primo successo in carriera in Coppa. Nella semifinale tutta italiana, il finanziere romano si è imposto per 15 a 13 sul connazionale Tommaso Marini, poi medaglia di bronzo. Per il poliziotto anconetano si tratta invece del decimo podio in carriera in Coppa.

Anche le azzurre del fioretto si confermano a Hong Kong, pur se non arriva la vittoria. A vincere è stata la statunitense Maia Mei Weintraub, che in finale ha battuto la jesina Elena Tangherlini, 26enne continuatrice di una grande tradizione fiorettistica della località marchigiana. Il risultato a favore dell’americana è stato di 15-11. In precedenza, in semifinale, Weintraub si era imposta per 15-13 su un’altra azzurra, Arianna Errigo, alla prima gara dopo la nomina da parte del Coni di portabandiera per i Giochi di Parigi. La 35enne lombarda ha quindi chiuso al terzo posto, e per lei si tratta del 35esimo podio in Coppa del Mondo. Oggi la gara a squadre.