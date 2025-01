Scherma, Foconi nella storia del fioretto: terzo centro nel tempio di Parigi

Non è una vittoria come tutte le altre, come le tante che il fioretto ha sempre regalato all’Italia: il successo di Alessio Foconi nella Coppa del Mondo di Parigi, grazie al 15-10 in finale sullo statunitense Alexander Massialas, è speciale per il contesto, lo Stade Pierre de Coubertin, e perché il campione umbro sale per la terza volta in carriera sul gradino più alto del podio in quello che viene considerato il tempio della scherma mondiale. Foconi vince la seconda prova consecutiva in questa stagione, un mese dopo Takasaki, e per il portacolori dell’Aeronautica Militare si tratta del nono successo in Coppa del Mondo a livello individuale, diciottesimo podio complessivo. Il tutto in una giornata nella quale il fioretto azzurro aveva gioito anche per l’argento e il bronzo al femminile di Martina Sinigalia e Martina Batini ad Hong Kong. L’attenzione della scherma azzurra è già puntata verso il Grand Prix di Torino, dal 7 al 9 febbraio alla Inalpi Arena (appena aperta la prevendita dei biglietti).

Foconi ha battuto 15-7 l’ungherese Dosa, poi il russo (neutrale) Semenyuk 15-9, prima di sconfiggere negli ottavi il compagno di squadra Guillaume Bianchi, quindi nei quarti il bi-campione olimpico di Hong Kong, Ka Long Cheung, per 15-10. A quel punto la medaglia era già sicura, poi in semifinale Foconi ha rimontato sullo spagnolo Llavador, battuto 15-10, e in finale con lo stesso punteggio ha regolato Massialas.

Gli altri azzurri si sono fermati fuori dagli otto migliori: decimo Filippo Macchi, 11° Guillaume Bianchi, 14° Davide Filippi e 15° Edoardo Luperi, che aveva eliminato nel giorno del rientro Tommaso Marini.

Domani a Parigi la gara a squadre in cui l’Italia scenderà in pedana a partire dalle 10.30 con il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Filippo Macchi, contro la vincente del match tra Ucraina e Spagna, direttamente negli ottavi di finale