Scherma, la Volpi è d’oro: trionfa in Coppa del Mondo a Novi Sad

Novi Sad, 9 dicembre 2023 _ Torna a vincere nella prima tappa di Coppa del mondo di scherma la campionessa iridata in carica, la senese Alice Volpi. A Novi Sad la stella del fioretto azzurro ha guadagnato punti importanti anche in chiave qualificazione olimpica, mentre in Francia ad Orleans lo sciabolatore Pietro Torre è arrivato terzo nel Grand Prix.

La Volpi ha iniziato il suo percorso eliminando tre rivali asiatiche in fila: Chueung, portacolori di Singapore, per 15-8, poi la cinese Huang 15-12 e la giapponese Ueno 15-9. Nei quarti la Volpi ha dovuto affrontare la compagna di squadra, e oro a squadre all’ultimo mondiale, Francesca Palumbo: 15-8 per la Volpi che in semifinale ha travolto la canadese Guo per 15-6 e in finale ha trovato la numero 1 del mondo, la statunitense Kiefer. Alice ha vinto 15-13 tornando sul primo gradino del podio in Coppa del Mondo a undici mesi di distanza dal trionfo di gennaio a Parigi.

Sesta alla fine la Palumbo (13-7 alla polacca Zurawska, 15-7 alla coreana Lee, 13-9 sulla canadese Harvey, prima di perdere il derby contro la Volpi nei quarti di finale).

Domenica l’ultima giornata con la prova a squadre. L’Italia schiererà il quartetto campione del mondo in carica con Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Palumbo, debuttando contro la vincente tra Singapore ed Egitto.