"Schwazer? Magari rientrasse"

Alex Schwazer non ha ottenuto la riduzione della squalifica e quindi non farà in tempo a provare a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi.

Ma un compagno di nazionale lo accoglierebbe a braccia aperte: "Alex Schwazer? Spero che torni a gareggiare, magari facciamo una bella sfida sui 20 km, lui prova a fare il record italiano, io magari lo batto. Un suo ritorno può essere un’opportunità per tutti noi della marcia, che ci lamentiamo ogni giorno di quanto nessuno ci si fili, a lui se lo filano tutti quanti: facciamolo tornare. Se organizza una gara, io mi presento al suo ritorno. Quando ci siamo incontrati lui faceva la 50, quindi non ci siamo sfidati".

A dirlo a OA Sport è Francesco Fortunato, specialista della 20 km di marcia. La squalifica per doping di Schwazer scade il 7 luglio.